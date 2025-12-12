Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç resmen başladı. Komisyonun ilk toplantısı yapıldı.

Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon'un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ATALAY: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Ancak görüşmeler komisyon yapısı tartışmasıyla başlıyor. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, komisyon yapısında değişiklik yapılmazsa toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya "Sözümün arkasındayım" yanıtını verdi.

Türk-İş komisyonda işveren ve hükümetin, işçi kesiminin itirazlarına rağmen karar alabilmesine karşı çıkıyor. Sendikanın geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümetin 5'er üyeyle temsil edildiği komisyondaki hükümet temsilcisi sayısının 5'ten 1'e düşürülmesini önermişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise taleplerine ilişkin önerilerin yazılı bir belgeyle sunulmasını beklediklerini söylemişti.

ERDOĞAN: ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM

Ankara'da, TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret tespitine ilişkin "Ellerini taşın altına koyma" çağrısı yapmıştı.

"İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." diyen Erdoğan şöyle devam etmişti: "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmez. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir."

AY SONUNA KADAR BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Yasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ

Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."