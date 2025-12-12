Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem

Karadeniz'de saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 20.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 147,85 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.