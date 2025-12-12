Adıyaman'da eşini ve bacanağını öldüren şahıs yakalandı

Ahmet A. isimli şahıs, Besni ilçesi Aşağısarhan Mahallesi'ndeki evinde 4 çocuk annesi eşi Selvi Sarı (35) ile bacanağı Muharrem Arslan'ı (55) tabancayla vurarak öldürdü. Çiftte cinayet işleyen şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında Selvi Sarı ile Muharrem Arslan'ın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Ahmet A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.