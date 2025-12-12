Kahramanmaraş'ta tırla çarpışan otomobildeki yolcu kurtarılamadı
Andırın ilçesinde tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsünün ölümünün ardından araçtaki yolcu Mehmet Temiz de hastanede yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ta Göksun-Andırın kara yolunun Bostandere Mahallesi mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, karşı yönden gelen Fatih Yılmaz yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Otomobilin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Mehmet Temiz, araçta sıkışıp ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin sıkıştıkları araçtan çıkardığı Fatih Yılmaz ile Mehmet Temiz, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Fatih Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yolcu Mehmet Temiz de sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.