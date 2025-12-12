Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

8'inci sınıf öğrencisinin yaptığı davete Bakan Tekin'den karşılık

Kadıköy'de okul temsilcisi seçilen 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz'ın CİMER üzerinden yaptığı davet karşılık buldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 18:32, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 18:35
Kadıköy'de bulunan Hakkı Değer Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz, okulda yapılan seçimle okul temsilcisi seçildi. Yılmaz'ın seçim vaatleri arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okula davet etmek de bulunuyordu. Öğrenci, bu isteğini CİMER üzerinden iletti. Talebi değerlendiren Bakan Tekin, daveti geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakan Tekin okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi ve öğretmenlerle görüştü.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Hepinize başarılar diliyorum, 8.sınıf LGS senesi. Dersini düzgün düzenli çalışan, öğretmenleriyle ve okulla barışık bütün arkadaşlarımızın rahatlıkla başarılı olacağı bir sınav, o yüzden endişe etmeyin. Sizden bir tek isteğimiz var, burada öğretmenleriniz, evde anne ve babanızın size yapacağı katkılara açık olun. Sizin üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir süreç yok rahat olun" dedi.

"Sınıflarının tamamında internet erişimi ve internet altyapısı olan, akıllı tahtası olan dünyadaki tek ülke Türkiye"

Teknolojideki yeni gelişmeleri eğitim ve öğretime entegre ettiklerini aktaran Bakan Tekin, "Akıllı tahta sistemi dünyada her ülkede var ama Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü ülkelerin eğitim-öğretim alt yapılarıyla ilgili raporlar veriyor. Türkiye ile ilgili raporunda diyor ki, 'Sınıflarının tamamında internet erişimi ve internet altyapısı olan, akıllı tahtası olan dünyadaki tek ülke Türkiye' yani bizim şuan Türkiye genelinde 650 bin civarında sınıfımız var, 650 bin sınıfımızın tamamında internet erişimi olan akıllı tahtalar var. Dünya da bütün ülkeler böyle değil" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası duygularını dile getiren 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz ise, "Vaatlerim arasında sayın bakanımızı okula getirmek vardı. Bende sayın bakanımızın okulumuza gelmesi için CİMER'den başvuru yaptım. Bizi kırmadı, davetimize icabet etti. Çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.

