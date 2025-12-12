8'inci sınıf öğrencisinin yaptığı davete Bakan Tekin'den karşılık

Kadıköy'de bulunan Hakkı Değer Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz, okulda yapılan seçimle okul temsilcisi seçildi. Yılmaz'ın seçim vaatleri arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okula davet etmek de bulunuyordu. Öğrenci, bu isteğini CİMER üzerinden iletti. Talebi değerlendiren Bakan Tekin, daveti geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakan Tekin okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi ve öğretmenlerle görüştü.



Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Hepinize başarılar diliyorum, 8.sınıf LGS senesi. Dersini düzgün düzenli çalışan, öğretmenleriyle ve okulla barışık bütün arkadaşlarımızın rahatlıkla başarılı olacağı bir sınav, o yüzden endişe etmeyin. Sizden bir tek isteğimiz var, burada öğretmenleriniz, evde anne ve babanızın size yapacağı katkılara açık olun. Sizin üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir süreç yok rahat olun" dedi.

"Sınıflarının tamamında internet erişimi ve internet altyapısı olan, akıllı tahtası olan dünyadaki tek ülke Türkiye"



Teknolojideki yeni gelişmeleri eğitim ve öğretime entegre ettiklerini aktaran Bakan Tekin, "Akıllı tahta sistemi dünyada her ülkede var ama Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü ülkelerin eğitim-öğretim alt yapılarıyla ilgili raporlar veriyor. Türkiye ile ilgili raporunda diyor ki, 'Sınıflarının tamamında internet erişimi ve internet altyapısı olan, akıllı tahtası olan dünyadaki tek ülke Türkiye' yani bizim şuan Türkiye genelinde 650 bin civarında sınıfımız var, 650 bin sınıfımızın tamamında internet erişimi olan akıllı tahtalar var. Dünya da bütün ülkeler böyle değil" ifadelerini kullandı.



Ziyaret sonrası duygularını dile getiren 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz ise, "Vaatlerim arasında sayın bakanımızı okula getirmek vardı. Bende sayın bakanımızın okulumuza gelmesi için CİMER'den başvuru yaptım. Bizi kırmadı, davetimize icabet etti. Çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.