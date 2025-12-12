'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Asgari ücrette ilk toplantı başladı
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu
TCMB Başkanı: Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'

Bakan Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri verisinde, ekim ayında cari fazla verilmesine yönelik değerlendirmesinde altın hariç cari açıkta uygulanan ekonomik program döneminde belirgin şekilde iyileşme görüldüğünü belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 13:16, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 13:17
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri verisini değerlendirdi. Şimşek, ekimde görülen cari açık için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekim ayında cari denge 0,5 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 22 milyar dolar ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti.

Altın hariç cari açık program döneminde belirgin şekilde iyileşti. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar gerçekleşti.

Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

