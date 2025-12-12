TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Karahan konuşmasına, enflasyonda düşüşün süreceğini, fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu belirterek başladı.

Rezervlerdeki iyileşmeye de dikkat çeken TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

TCMB olarak reel sektörle çift yönlü iletişime önem veriyoruz. 2025'te 2500'den fazla firmayla görüştük. Son 5 yılda toplamda 15 binden fazla firmayla görüştük.

En önemli önceliğimiz fiyat istikrarı.

Rezervlerimizde 124 milyar dolardan fazla artış sağladık, artık rezervin günlük takip edilmediğini gözlemliyoruz. Rezervlerde yeterlilik düzeyine ulaştık.

Sıkı para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz. Dezenflasyon sürüyor ve sürecek.

"Yüksek enflasyon istikrarsızlık anlamına geliyor"

Yüksek enflasyon zaman zaman büyümeyle birlikte gelse de aynı zamanda istikrarsızlık anlamına geliyor, öngörülebilirlik son derece düşüyor.

Fiyat istikrarı öngörülebilirliğin tesisi, faizlerin kalıcı olarak düşmesi ve uzun vadeli yatırım yapılabilir hale gelmek demek.

Yüksek enflasyon dönemlerinde büyümenin çok oynak olduğunu görüyoruz. Yüksek enflasyon döneminde yüzde 5'lerde olan yatırım büyümesi, 2004'ten sonraki 10 yılda sıkı para politikasına rağmen yüzde 8'lere ulaştı.

Fiyat istikrarında yıllık yüzde 4,5 büyüyen özel tüketim, 2021 sonrası yüksek enflasyon döneminde yüzde 10 arttı.

"Kira enflasyonu manşet enflasyona yakınsayacak"

Fiyat istikrarı sağlandığında bu kompozisyonun düzeleceğini ve yatırım-tüketim dengesinin tekrar sağlanacağını düşünüyoruz.

Şu anda yatırım büyümesi yüzde 7,7 düzeyinde ama özel tüketim artışı önemli oranda törpülendi.

Enflasyonun zirve yaptığı mayısa göre tüm mal gruplarında enflasyonda iyileşme sağladık. Hizmet enflasyonu yüksek, kira ve eğitimde ise yüzde 60'larda seyrederken, diğer hizmet kalemlerinde verilerle uyumlu seyir görüyoruz.

Öncü veriler, önümüzdeki dönemde kira enflasyonunun manşet enflasyona yakınsayacağını gösteriyor.

Enflasyon beklentileri, enflasyon artışını etkileyen verilerden biri. Yüksek seyretmekle birlikte, hanehalkı enflasyon beklentileri de düşmeye devam edecek.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Politika faizini TCMB belirliyor ama piyasada uzun vadeli faiz belirlenirken, o vadede beklenen enflasyon beklentilerine göre şekilleniyor. Son toplantı hariç, toplamda 6,5 puan faiz indirimi gerçekleştirdik.

Faiz kararını toplantı bazlı almaya devam edeceğiz, gerektiğinde para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız.

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde, bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.