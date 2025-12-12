8 il beyaza bürünecek: Bugün başlıyor...
Meteorolojik verilere göre bugün kar yağışının başlayacağı 8 il açıklandı. İşte, kar yağacak iller listesi...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 09:38, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 09:39
Beyaz örtü kapıda...
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başlıyor.
Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre 12 Aralık Cuma günü bazı illerde kar yağışı bekleniyor.
Vatandaşlar, "Hangi şehirlerde kar yağacak?" sorusuna yanıt ararken, işte 12 Aralık'ta kar beklenen illerin listesi...
12 ARALIK 2025 KAR BEKLENEN İLLER
- Erzurum
- Kars
- Ardahan
- Van
- Muş
- Bayburt
- Hakkari
- Bitlis