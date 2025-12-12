İstanbul'da en pahalı mezarlık bakın ne kadar; 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da en pahalı mezarlık bakın ne kadar; 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kent genelinde uygulanacak yeni mezar yeri ücret tarifesini onayladı. Alınan karara göre, İstanbul'da en pahalı mezar yeri bakın ne kadar oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 09:51, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 09:53
Yazdır
İstanbul'da en pahalı mezarlık bakın ne kadar; 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

İBB Meclisi, aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda 2026 yılında uygulanacak cenaze ve mezarlık hizmetlerine ilişkin yeni ücret tarifesini karara bağladı.

Yeni tarifeye göre mezar yeri ücretleri 10 bin 728 liradan başlayarak 334 bin 896 liraya kadar yükseliyor.

Mecliste alınan karara göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifede bazı cenaze hizmetleri ücretsiz sunulmaya devam edecek.

Gasilhane hizmetleri, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, defin işlemleri ve cenazenin İstanbul dışına nakli için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacak.

Buna karşın bazı mezarlık ve defin hizmetlerinde dikkat çeken artışlar yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte:

  • Tabutlu defin ücreti 1.184 TL'den 2.368 TL'ye,
  • Briket lahit bedeli 3.700 TL'den 7.400 TL'ye,
  • Yer bedeli hariç kabir nakli 5.968 TL'den 11.936 TL'ye,
  • Tek katlı lahit mezar 9.240 TL'den 18.480 TL'ye,
  • Çift katlı lahit mezar ise 12.340 TL'den 24.680 TL'ye yükseltildi.

2026 MEZAR YERİ ÜCRETLERİ

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 17 bin 904 lira olan yer bedeli yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya çıktı.

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedeli 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseldi.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 3 bin 248 lira olan yer bedeli 6 bin 496 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 384 liradan 44 bin 768 liraya, boş mezar yeri bedeli 44 bin 788 liradan 89 bin 536 liraya çıktı. 3 bin 248 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 6 bin 496 lira oldu.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci ve Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 14 bin 928 liradan 22 bin 392 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 7 bin 456 liradan 11 bin 184 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 128 liradan 192 liraya çıktı.

Daha önce köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'nın içinde bulunduğu dördüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 7 bin 152 liradan 10 bin 728 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 3 bin 584 liradan 5 bin 376 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 128 liradan 192 liraya çıkarıldı.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 1360 liradan 2 bin 720 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 14 bin 336 liradan 28 bin 672 liraya, boş mezar yeri 23 bin 280 liradan 46 bin 560 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 544 liradan 1088 liraya yükseldi.

Çeşme su kullanım bedeli ise 61 bin 600 liradan yüzde 710,90 zamla 500 bin lira oldu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber