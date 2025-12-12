KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

12 Aralık 2025 10:29, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 10:31
Akaryakıt fiyatlarında tabela sık sık değişiyor.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu kez yaşanan gelişme ise araç sahiplerini bir hayli sevindirecek.

MOTORİNE İNDİRİM

Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI

Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.

2 LİRALIK İNDİRİM GELECEK

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİN NE KADAR OLACAK

İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


