İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini bombalamaya başladı
İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depoları, mevziler ve bir eğitim kampını hava saldırılarıyla vurdu.
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 12:08, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 12:09
Al Jazeera'nin İsrail basınından aktardığı bilgilere göre, İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Kanal 14, saldırıların silah depoları ve çeşitli Hizbullah mevzilerini hedef aldığını bildirirken; Kanal 12'ye konuşan güvenlik kaynakları, operasyonun bir eğitim kampı ve ek mevzilere yönelik olduğunu belirtti.