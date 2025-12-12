Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 36 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi. Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi. Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edild.