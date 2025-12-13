Hatay Valiliğinin 'şehrin yeniden doğuşunu' simgeleyen yeni logosu tanıtıldı

Vali Mustafa Masatlı, Kültür ve Sanat Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, mevcut kullanılan logonun 2 Şubat 2011'de güvercin ve zeytin dalı temalı olarak planlandığını anımsattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerle şehrin hafızasında derin izler kaldığını belirten Masatlı, Hatay'ın tarih boyunca olduğu gibi bugün de ayağa kalkmayı başaran bir şehir olduğunu vurguladı.

"Geleceğe yürüyüşün mührü"

Masatlı, kentin tarihte defalarca yıkılıp yeniden kurulduğuna dikkati çekerek, "Şehrimizi 9'uncu defa ayağa kaldırıyor, bir Anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğuyoruz." dedi.

6 Şubat'ta vatandaşlarla burada olduğunu belirten Masatlı, "O zamanki yıkımı, acıyı, travmayı ve kaosu çok iyi biliyorum. Bu bakımdan, Hatay Valiliği yeni logosu sadece bir grafiksel değişiklik değildir. Şehrimizin yeniden doğuşunun, direncinin ve geleceğe yürüyüşünün de mührüdür." ifadelerini kullandı.

Depremin saati 04.17 logoya işlendi

Yeni logonun, Hatay'ın medeniyet birikimini vurguladığını, "asrın afeti"nden sonra kentin ortaya koyduğu güçlü iradeyi sembolize ettiğini aktaran Masatlı, aynı zamanda logonun Hatay'ın tarihini, acısını, umudunu ve yeniden doğuşunu tek bir sembolde gösterdiğini söyledi.

Vali Masatlı, konuşmasının ardından üzerinde tarihi Hatay Valiliği binası, zeytin dalları, kentin ana vatana katıldığı tarihi simgeleyen "1939" yazısı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, deprem anı olan 04.17'yi gösteren saat, ay-yıldız, Osmanlı-Selçuklu motifi burgulu çember ve güneşi sembolize eden yay formunun yer aldığı yeni logoyu basın mensuplarına tanıttı.



