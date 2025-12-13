Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu

Brent petrol fiyatlarının 60 doların altına gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Motorine yapılan indirimin ardından bu kez benzin için salı günü 2 lira 2 kuruşluk düşüş öngörüldü. Fiyatların 52 lira seviyelerine kadar inmesi bekleniyor.

Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu

Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyelerine gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Bu kapsamda, benzinin litre fiyatında salı günü 2 lira 2 kuruşluk bir düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında görülen aşağı yönlü hareketin, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Brent petrolün 60 doların altına sarkmasının ardından indirim ihtimali daha da güçlendi.

Motorinin ardından benzinde de indirim yolda!

Öte yandan, dün gece itibarıyla motorinin litre fiyatında ortalama 2 liralık bir indirim yapıldı. Akaryakıt tabelalarının yeniden değişmesi beklenirken, sektör kaynakları özellikle benzin fiyatlarında indirimin öne çıktığını belirtiyor. Son olarak otogaz fiyatlarına 4 Aralık'ta 80 kuruş zam uygulanmıştı.

Piyasa kaynaklarına göre, beklenen indirimin hayata geçmesi halinde benzinin litre fiyatının 52 lira seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.

