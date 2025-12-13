Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

12 saatlik otopark ücreti 550 TL'ye yükseldi

İBB Meclisi'nde kabul edilen yeni tarife ile İSPARK'ta 12 saatlik otopark ücreti bölgeye göre 550 liraya kadar çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 15:40, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 15:40
12 saatlik otopark ücreti 550 TL'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı toplantılarında, İBB iştiraki İSPARK'ın işlettiği otopark ücretlerine yönelik zam teklifi görüşüldü. Saraçhane'de yapılan oturumda AK Parti grubu zam teklifine ret oyu verirken, CHP'li üyelerin oy çokluğuyla teklif kabul edildi. Alınan kararla birlikte İSPARK tarifelerinde yüzde 62,5'e varan artışa gidildi.

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli

Mecliste kabul edilen yeni düzenlemeye göre zamlı tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre bazı bölgelerde 12 saatlik otopark ücreti 550 liraya kadar yükseldi. İSPARK otoparklarında fiyatlar bölgesel olarak değişirken, yeni tarifede 12 saatlik park ücretleri 90 lira ile 550 lira arasında farklılık gösteriyor.

Yeni tarife sonrası 12 saatlik otopark ücreti, Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretini de geride bıraktı. Avrasya Tüneli'nde gündüz tek yön geçiş 225 lira, gece saatlerinde ise 112,5 lira olarak uygulanıyor. Buna karşılık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden tek yön geçiş ücreti 47 lira.

Son zamla birlikte 12 saatlik bir otopark ücretiyle Avrasya Tüneli'nden iki kez geçiş yapmak ya da Boğaz'daki köprülerden yaklaşık 11 kez geçmek mümkün hale geldi.

