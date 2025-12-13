Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai

TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerine hafta sonu da ara vermeden devam edecek.

13 Aralık 2025 07:21
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai

Genel Kurul'da, 8 Aralıkta başlayan bütçe görüşmeleri, belirlenen takvime göre 14 gün sürecek. Resmi tatil günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

Görüşmeler dolayısıyla Meclise ziyaretçi alınmıyor, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmıyor.

2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki bu hafta sonu görüşme takvimi şöyle:

Bugün: Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu.

Yarın: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversite.

