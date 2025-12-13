Kendisinden ayrılan kız arkadaşını silahla öldürdü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüphelinin cinayeti, genç kızın kendisinden bir süre önce ayrıldığı için işlediği öne sürüldü.

Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıpa gönderildi. Polisler kaçan şüphelinin gittiği güzergahı tespit ederek kısa süre sonra şüpheliyi silahla beraber yakaladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

