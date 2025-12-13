DEM Parti İmralı heyeti CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyeti, Meclis'te MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek Terörsüz Türkiye süreci üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Pervin Buldan, Devlet Bahçeli ile görüşmede yasal düzenleme ve barış yasası gerektiğini ilettiğini belirtti.

Görüşme turu tamamlandıktan sonra DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İlke TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

DEM PARTİ İLE CHP 16 ARALIK'TA GÖRÜŞECEK

Özgür Özel DEM Parti ile CHP ilişkisi için "DEM'le hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

"Bizim DEM'le ilişkileri bozma lüksümüz yok." ifadelerini kullanan Özel, bir sonraki görüşmenin 16 Aralık'ta gerçekleşeceğini aktardı.

"DEM'LE CHP AYRI DÜŞEMEZ"

Özel, ayrıca şu sözleri kullandı:

"Bu bir siyasi çıkarlar açısından değil, Türkiye'nin ortak geleceği, çözüm umudu, barış umudu, demokrasi umudu için DEM'le CHP ayrı düşemez."