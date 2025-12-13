Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Cübbeli Ahmet ile Ersin Tatar'ın oy kavgası: Dua ettiğime pişman oldum

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, bugün Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Cübbeli Ahmet bana oy kaybettirdi" sözlerine yanıt vererek "Dua ettiğime pişman oldum" dedi.

Kaynak : Ensonhaber
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 10:53, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 10:55
Yazdır
Cübbeli Ahmet ile Ersin Tatar'ın oy kavgası: Dua ettiğime pişman oldum

KKTC'de seçim kavgası...

19 Ekim'de KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini f Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman kazandı.

Seçime katılım oranı yüzde 65 olarak açıklanırken Erhürman oyların yüzde 63'ünü rakibi Ersin Tatar ise yüzde 35'ini almıştı.

"CÜBBELİ'NİN DUASI BANA YÜZDE 5 KAYBETTİRDİ"

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Lefkoşa'da Türkiye'den bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede kullandığı ifadeler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tatar, seçim yenilgisine ilişkin değerlendirmesi sırasında Cübbeli Ahmet'in seçim öncesi paylaştığı dua videosuna atıfta bulunarak, "Yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk öyle şey yemez. Sen çıkıp bana dua edeceksin. O video herkese düştü, ben yapmadım, belki onlar yaptı" dedi.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Cübbeli Ahmet ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini öne süren Tatar, şunları kaydetti:

Maalesef böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben Cübbeli Ahmet ile görüştüğümü hiç hatırlamıyorum.

Kendisinden yaptığı o video ile dağıttığı duayı da istemem söz konusu olamaz.

"DUA ETTİĞİME PİŞMAN OLDUM"

Bu sözlerin ardından bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet, Tatar ile birkaç kez görüştüğünü savunarak, "Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Görüntülü görüştüğü bir seferinde benden dua istedi, ben de ettim. Ne bileydim böyle itikatsız olduğunu?

Sonradan duydum ki hanımı, Kıbrıs'ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum" şeklinde konuştu.

"ALLAH DA BENİ SANA DUA ETTİRİP KAYBETTİRDİ"

Öte yandan Cübbeli Ahmet, görüntülü görüşmenin video kaydını sosyal medya hesabından yayınladı.

Görüntüleri "İşte Ersin Tatar'ı tekzib eden görüşme" notuyla paylaşan Cübbeli Ahmet, "Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allah da beni sana dua ettirip kaybettirdi." ifadelerine yer verdi.


