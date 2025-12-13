Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul'da polis uygulamasında 1120 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 591 şüphelinin de bulunduğu 1120 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da polis uygulamasında 1120 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00 ile 22.00 arasında 209 noktada 1438 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00 ile 23.59 arasında 1340 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 384 bin 753 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 591 şüphelinin de bulunduğu 1120 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 12 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 114 fişek, 781,22 gram uyuşturucu, 102 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 295 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 784 umuma açık iş yeri denetlendi, 11 yabancı uyrukluya ve 43 kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 49 bin 68 araç ve 1640 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 973 araç ve motosiklet ile 55 sürücüye işlem yapılırken, 15 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 416 bin 151 lira trafik cezası kesildi.

