Aydın'da suya yüzde 50 indirim teklifi reddedildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), içme suyu tarifelerinde yüzde 50 indirim önergesiyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara yönelik kapsamlı bir açıklama yayımladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, komisyon toplantılarının tümünde ASKİ bürokratlarının hazır bulunduğu ancak su indirimi önergesinin CHP'li üyelerin fazlalık oyuyla komisyon gündemine alınmadığı vurgulandı.

ASKİ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14 Kasım 2025 tarihinde yapılan ASKİ Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu'nda Plan Bütçe Komisyonu'na görüşülmek üzere havale edilen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen içme suyu tarifelerinde yüzde 50 indirim talepli önerge ile ilgili çeşitli spekülasyonlara engel olmak ve halkımızı doğru bilgilendirmek için bu açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. 14 Kasım 2025 tarihinde yapılan ASKİ Olağan Genel kurulunda Plan Bütçe Komisyonu'na; ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Performans Programını, ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Gelir Ücret Tarifesi, ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, ASKİ Genel Müdürlüğü 2025 Mali Yılı ek ödenek talebi, ASKİ Genel Müdürlüğü İlbank kredi talebi ve içme suyu tarifelerine yüzde 50 indirim yapılması önerisi maddeleri havale edilmiştir. Plan bütçe komisyonu havale edilen konuları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 13.30'da görüşmek üzere toplanmıştır. Gerekli tüm belgeler komisyon üyelerine verilmiş, ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları komisyon toplantısında hazırda bulunmalarına rağmen gündem maddeleri karara bağlanmadan CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen tarafından toplantı AK Partili komisyon üyelerinin itirazları dikkate alınmadan ASKİ Genel Müdürlüğü konuları ile içme suyuna yüzde 50 indirim önergesi 21 Kasım 2025 Cuma günü görüşülmek üzere sonlandırılmıştır. Bu karar AK Partili komisyon üyeleri tarafından tutanak altına alınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "18 Kasım 2025 Salı günü saat 13.30'da Plan Bütçe Komisyonu, CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen başkanlığında toplanmış, gerekli tüm belgeler ve içme suyu maliyetine esas veriler ile ASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları hazırda beklemesine rağmen, AK Partili komisyon üyelerinin ASKİ Genel Müdürlüğü gündem konularının ve su tarifelerindeki yüzde 50 indirim önerisinin görüşülmesi talebi CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen tarafından komisyonda oylama yapılarak CHP'li komisyon üyeleri tarafından ret edilerek görüşülmemiştir. Bu karar AK Partili komisyon üyeleri tarafından tutanak altına alınmıştır. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü AK Partili komisyon üyeleri Ramazan Subaşı ve Fatih Gürer tarafından Plan Bütçe Komisyonu'nun saat 09.00'da toplanma talebi CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen tarafından kabul edilmemiş ve komisyon saat 13.30'da CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen başkanlığında toplanmıştır. Komisyonda gerekli tüm belgeler ve maliyete esas veriler ile ASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları hazır da beklemesine rağmen, AK Partili komisyon üyelerinin ASKİ Genel Müdürlüğü gündem konularının ve yüzde 50 su tarifelerindeki indirim önerisinin görüşülmesi talebi CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen tarafından komisyonda oylama yapılarak CHP'li komisyon üyeleri tarafından ret edilerek yine görüşülmemiştir. 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 13.30'da Plan Bütçe Komisyonu, CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen başkanlığında toplanmıştır, gerekli tüm belgeler ve maliyete esas veriler ile ASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları hazır da bulunmalarına rağmen, AK Partili komisyon üyelerinin ASKİ Genel Müdürlüğü gündem konularının ve yüzde 50 su tarifelerindeki indirim önerisinin görüşülmesi talebi CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen tarafından komisyonda oylama yapılarak CHP'li komisyon üyeleri tarafından ret edilerek görüşülmemiştir. Komisyon 2 saatlik bir çalışma yaparak, AK Partili komisyon üyelerinin çalışmalarını devam etmesi talebi ret edilerek 15.30'da toplantı CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen tarafından sonlandırılmıştır. 20 Kasım 2025 tarihinde su maliyet hesaplamalarına dair tüm belgeler ile her komisyon toplantısında ASKİ Genel Müdürlüğü bürokratlarının hazırda bulunmasına rağmen CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen genel müdürlüğümüze başvurarak komisyona dağıtılan belgeleri yazılı olarak talep etmiş ve talep edilen belgeler 22 Kasım 2025 Cuma günü kendilerine yazılı olarak verilmiştir. 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 11.00'da Plan Bütçe Komisyonu, CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen başkanlığında 17 Kasım 2025 tarihinde aldığı karara istinaden ASKİ Genel Müdürlüğü gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. Komisyon 1 saatlik çalışma sonrasında saat 12.00'da çalışmasına ara vererek saat 14.00'da tekrar toplanmış ve gündem de bulunan; ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Performans Programını, ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Gelir Ücret Tarifesi, ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, ASKİ Genel Müdürlüğü 2025 Mali Yılı ek ödenek talebi ve ASKİ Genel Müdürlüğü İlbank kredi talebi maddeleri ile ilgili karar alınmıştır" açıklamasında bulunuldu.

Açıklamanın son bölümünde ise "Ancak CHP tarafından verilen 'içme suyu tarifelerine yüzde 50 indirim yapılması' önergesi tüm veriler ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nün bürokratlarının hazır bulunmasına rağmen, CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen tarafından yapılan oylamada fazlalık sayısına sahip CHP'li komisyon üyelerinin kabul oyu ile karara alınmamıştır. Plan bütçe komisyonunun kanunda belirtilen 5 günlük çalışma süresi boyunca CHP tarafından verilen 'içme suyu tarifelerine yüzde 50 indirim yapılması' önergesi dışındaki ASKİ Genel Müdürlüğü gündem konularında karar alınmıştır. Özetle; ASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizim görevimiz komisyon toplantılarında komisyon üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yanıt vermek üzere hazır bulunmaktır. Plan bütçe Komisyonu'nun yapmış olduğu beş toplantıda da tüm ilgili uzman ve bürokratlarımız bilgi vermek üzere toplantılar boyunca hazırda bulunmuştur. Dolayısı ile kamuoyunu yanlış bilgilendirmek adına yapılan bir takım girişimlerin kötü niyetli, spekülasyon oluşturmak amaçlı olduğu da açıktır. Tarifelerde ve bütçede değişiklik yapmak görevi 09.10.2002 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi uyarınca doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna bağlanmasına bağlıdır. Dolayısı ile Plan Bütçe Komisyonu'nun alacağı herhangi bir karara Genel Müdürlüğümüzün lehe ya da aleyhe müdahil olabilmesi söz konusu dahi değildir. Komisyonca alınan kararların Genel Kurul tarafından onaylanması halinde görevimiz tatbikattan ibarettir. Yedi komisyon üyesinin beşine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin plan ve bütçe komisyonunda herhangi bir yönde karar almasında da en ufak bir engel bulunmamaktadır. Genel müdürlüğümüzce yapılan bu iftiralarla ilgili olarak yasal haklarımız saklı kalacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur" ifadelerine yer verildi.