Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 6 öğretmeni ve 250 öğrencisi yaşamını yitiren Ayşe Gümüşer İlkokulu, Öğretmenler Günü'nü yine yasla karşılıyor. Hayatını kaybedenlerin çoğu Ebrar Sitesi enkazında kalırken, sınıfındaki 44 öğrenciden 15'ini toprağa veren Dilek Çubuk öğretmenin sözleri yürekleri dağladı. "Ölüm çocuklara hiç yakışmıyor" diyen Çubuk, bu özel günde hediye kabul etmediğini belirterek, "Tek isteğim, yetim ve öksüz kalan öğrencilerimin eğitimlerine eksiksiz devam edebilmesi için onlara burs ve fırsat sağlanması" çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 250 öğrencisi ile 6 öğretmenini kaybeden Ayşe Gümüşer İlkokulu, Öğretmenler Günü'nü buruk karşılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şazibey Mahallesi, en fazla can kaybının yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. Mahallede bulunan Ayşe Gümüşer İlkokulu'nun 1407 öğrencisinden 250'si ile 6 öğretmeni yaşamını yitirdi.

Okul Müdürü Murat Tüten, AA muhabirine, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin büyük bölümünün Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde oturduğunu söyledi.

Depremde kaybettikleri öğretmen ve öğrencilerin acısının hala taze olduğunu belirten Tüten, "Okulumuzda 6 çalışma arkadaşımızı ve 250 öğrencimizi kaybettik. Depremden sonra tüm bayramlar olduğu gibi Öğretmenler Günü'müz de hep buruk geçiyor." dedi.

"Öğretmenler Günü'nde hiçbir hediye istemiyorum"

Depremde 44 öğrencisinden 15'ini kaybeden sınıf öğretmeni Dilek Çubuk ise Öğretmenler Günü'nde hediye istemediğini söyledi.

Çubuk, depremin ardından özel günlerin hep eksik kaldığını vurgulayarak, "6 Şubat depreminden sonra ne Anneler Günü ne de Babalar Günü'nü kutladık. Öğretmenler Günü de buruk geçti, hep eksikti. Öğretmenler Günü'nde hiçbir hediye istemiyorum. Öğrencilerimin ellerinden tutulsun, onlara fırsat verilsin, diğer akranlarından bir eksikleri olmasın." diye konuştu.

Okulda, depremde kaybettikleri öğrencilerle aynı isme sahip ya da onlara benzeyen çocukları gördüğünde büyük bir burukluk yaşadığını söyleyen Çubuk, "Bir öğretmen olarak içimdeki çocuğu canlı tutup şimdiki öğrencilerime rehberlik etmeye, yüreklerine dokunmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Ölüm soğuk bir kelime, çocuklara hiç yakışmıyor"

Öğrencilerini kaybetmenin acısını anlatan Çubuk, şunları kaydetti:

"15 öğrencim melek oldu. Konduramıyorsunuz. Ölüm soğuk bir kelime, çocuklara hiç yakışmıyor. Bu, bir öğretmenin yaşayabileceği çok kötü bir deneyimdi. Beş yetim ve öksüz kalan öğrencim var. Üçüyle eğitimimize devam ettik, dördüncü sınıfı birlikte bitirdik. Öğrencilerim şu an beşinci sınıfta. Çok büyük bir kayıp ve travma yaşadılar. Okulumuzun diğer sınıflarında da yetim ve öksüz çocuklarımız var. En büyük dileğim, onlara eğitimlerinde eksiksiz destek sağlanması ve burs imkanı sunulması."

