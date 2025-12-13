Sivas'ta otomobil menfeze devrildi: 1 ölü

Kaza, Sivas- Malatya kara yolu Halep Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Mücahit Ömer yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu menfeze devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve yolcu konumundaki İsmail Tepegöz ile Ahmet Tepegöz yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza da ağır yaralanan Ahmet Tepegöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.