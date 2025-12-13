Özgür Özel: Asgari ücret 39 bin lira olmalı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İşverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmeli. Örneğin tekstilde, küçük atölyelerde ve küçük esnafın yanında çalışan için 10 bin liralık bir destek verilmeli." dedi.

Partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özel, Türkiye'yi gezerek tüm kesimlerin sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Özel, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerine ilişkin, bütçenin halkın beklentilerini karşılamadığını savunarak, millet Meclis'te değilse Meclis'in bundan sonra sokakta, meydanda olacağını ifade etti.

"Afiş toplayanın seçim kazandığını gördünüz mü hiç?"

Miting öncesi partilerine ait afişlerin indirildiğini duyduğunu dile getiren Özel, "Hiç üzülmeyin. Onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Afiş toplayanın seçim kazandığını gördünüz mü hiç? Seçimi milleti toplayanlar kazanır. Kayseri'de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek. Siz bizim gücümüzle afiş toplatarak baş edemezsiniz, korkmayın. Bu meydana bakın, cesareti görün." ifadelerini kullandı.

Özel, 35 yıldır Kayseri'de seçimleri kazanamadıklarını ancak hiçbir zaman Kayseri'ye kızmadıklarını belirterek, kusuru kendilerinde aradıklarını, halkın iradesini yok sayıp darbe yapmaya kalkmadıklarını kaydetti.

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Özel, "İşverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmeli. Örneğin tekstilde, küçük atölyelerde ve küçük esnafın yanında çalışan için 10 bin liralık bir destek verilmeli. Asgari ücret Tayyip Bey'in niyet ettiği gibi 27-28 bin lira değil, 39 bin lira olmalı. Veren için 29 bin lira, alan için de 39 bin lira olmalı. Verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir." diye konuştu.

Gizli tanığın ifadesini geri çektiği iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamındaki iddialara ilişkin de konuşan Özel, hiçbir iddianın ispat edilemediğini, somut delillerin ortaya konulamadığını söyledi.

Gizli tanık İlke'nin tanıklıktan vazgeçtiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Gizli tanık, 'Ben bütün tanıklıklarımdan vazgeçiyorum, benim hakkımdaki tedbirleri kaldırın. Ben bu işte yokum.' demiş. Meşe'den sonra satır satır aynı yalanları attırdıkları, iftira ettirdikleri İlke de bu işten vazgeçmiş. Şimdi duruşma için 9 Mart'a gün veriyorlar. Arkadaşlarımızın hepsine '3 ay daha tutuklu kalacaksın' diyorlar. Yargılamaya başlarken yargılayan yargılama süresini belirtecek demişlerdi. Dün tensip zaptı yayınlandı, yargılama süresi için 12,5 yıl diyor. Bu şu demek. 'Evet, elimde kanıtım yok, mahkeme bittiğinde beraat edecek, ben ispatlayamayacağım ama ben majestelerinin, ben beyefendinin savcısıyım. O yüzden ağırdan alacağım, 12,5 yıl bu işi sürdüreceğim. 12,5 yıl da kim öle kim kala. Benim marifetimle bu rejimin iktidarını sürdüreceğim. Ben bunların cumhurbaşkanı adayını içeriden çıkarmayacağım.' Devletin savcısından yargı kolları başkanı yaparak, yargının gücüyle elindeki polis, jandarma, istihbarat gücüyle hapse koyup infaz koruma memurunun emeğiyle bir ülkenin geleceğiyle oynayamazsın."

Gizli tanıklardan Ahmet Taşçı'nın yeni bir dilekçe verdiğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Aynen şöyle söylüyor. 'Beyanda bulunmamı savcılık istedi ama ben gördüklerimi değil, piyasadan duyduklarımı anlattım. Vicdanım hiç rahat değil. İfadelerimle birilerini tutuklamışlar. Kimsenin hakkına girmek istemem. Anlattıklarımı da yalan yanlış yazmışlar, basına servis etmişler. Pişmanım, gizli tanıklıktan çekiliyorum.' İşte size AK Parti'nin yargısı. Meşe'nin, İlke'nin durumu ortada. Kendi kendine ilan etmiş gizli tanık yaptıkları Ahmet Taşçı'nın durumu ortada. Bunun için bizim CHP olarak alnımız açık, başımız dik. TRT'den, bir kanaldan sabit, isteyen bütün kanallardan canlı yayını istiyoruz."

Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyası

Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talepleri için imza kampanyası başlattıklarını anımsatan Özel, "Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede gönüllülerin emekleriyle adayın serbest bırakılmasını, erken seçim istediğini söyleyenlerin imzalarını 9 ay boyunca topladık. 25,1 milyon imza geçen hafta kurultaydaydı, ilk kez de Kayseri meydanında. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Türkiye'de dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasına yüreğini koyanlara alkış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, İmamoğlu'nun ne CHP'nin ne de kendisinin adayı olduğunu, milletin adayı olduğunu belirterek, milletin adayını dışarıda, sandığı önünde istediğini vurguladı.

İktidara gelmeleri halinde gençlerin akıllarının yurt dışında olmayacağını dile getiren Özel, herkesin hakça ücretler alacağını, gelire göre kira dönemini başlatacaklarını, yasaksız Türkiye'yi, vizesiz Avrupa'yı getireceklerini kaydetti.

Daha sonra CHP Kayseri İl Başkanlığının yeni binasının açılışına katılan Özel, parti binasının baba ocağı anlamına geldiğini ifade ederek, baba ocağının kapısının vatan, bayrak ve millet diyen, bu ülkeyi ve kurucularını seven herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.