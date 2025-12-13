Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 lira para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 19:15, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 18:59
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerinde, bazı sürücülerin abartı egzoz kullandığı, plakasız seyrettiği ve ehliyetsiz motosiklet kullandıkları tespit edildi.
Bu kapsamda 5 sürücüye, toplam 264 bin 747 lira para cezası kesilirken, motosikletler trafikten men edildi.
Öte yandan, ekiplerin gürültü kirliliğine yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.