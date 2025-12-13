DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 20:04, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 20:05
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisi de tır geçişine kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle ekipler sürücüleri uyararak tedbirli olmalarını istedi.

