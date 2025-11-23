Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İmralı'ya giden komisyona katılmamasını "CHP sürecin içinde olmak zorundadır ve risk almalıdır. Milletimizin beklediği, CHP'nin sürece yön vermesidir." dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvetle, yolsuzluklarla, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz" dedi.

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan video paylaştı ve şöyle konuştu;

Yolsuzluklara bulaşmış olanlar partiden arındırılmalıdır.

- Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvetle, yolsuzluklarla, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur.

Birinci Misyon: Siyaseti Temiz Tutmak ve Hesap Sormak

Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur.

Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi:

Rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.

Bunlarla bir araya gelemez.

Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz.

Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

İkinci Misyon: Devlete İstikamet Çizmek

İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslılardan Avrupa'ya, Altaylardan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır.

Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz. Sıkışıklığa gelemez.

Kılıçdaroğlu^ndan Terörsüz Türkiye Sürecine Destek

Cumhuriyet Halk Partisi Ortadoğu'da tökezmemizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır.

Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir.

Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak, hukuk ve adalet yürüyüşü devam edeceğiz. Mesajı yayınladı