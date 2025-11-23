Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Bolu'da Celal Uslu 1'inci Amatör Lig maçında iki futbolcunun çarpışması sonucu Sebensporlu Orçun Taha bilincini kaybetti. Saha sağlık görevlisi Nahit Kalyoncu ile Saha Komiseri İsmail Hakkı Kaya oyuncuya ilk müdahaleyi hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Karşılaşma yaşanan olay sonrası kısa süreliğine dururken, tedavisi yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.