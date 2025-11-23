- "Türkiye yerli tasarım alanındaki başvurularda üçüncü"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideri olduğunu belirterek, "Bu tablo, araştırmacılarımızın, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ve özellikle kadınlarımızın teknoloji ve inovasyon alanında ortaya koyduğu büyük emeğin güçlü bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) yayımladığı, 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin, fikri mülkiyette küresel ligde yeni bir başarıya imza attığına dikkati çeken Kacır, WIPO'nun söz konusu raporunun, patentten tasarıma, markadan kadın buluşçulara kadar pek çok alanda Türkiye'nin yükselişini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin yerli patent başvurularında dünyada 10'uncu, yerli patent artış hızında dünyanın en hızlı yükselen ilk üç ülkesi arasında olduğu bilgisini vererek, "Uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideriyiz. Yerli marka başvurularında, dünya 6'ncısıyız. Yerli tasarım başvurularında, dünya 3'üncüsüyüz. Bu tablo, araştırmacılarımızın, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ve özellikle kadınlarımızın teknoloji ve inovasyon alanında ortaya koyduğu büyük emeğin güçlü bir yansımasıdır. Türkiye, fikri mülkiyette de küresel rekabette yoluna kararlılıkla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, küresel ölçekte güçlü performans sergiledi"

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da söz konusu raporun, inovasyon ve endüstriyel politikalarla, ülkelerin mevcut kapasitelerinden yararlanılmasında olumlu etkiyi vurgulaması bakımından önem taşıdığı bildirildi. Raporda, Türkiye'nin geçen yıl patent, marka ve tasarım alanlarında küresel ölçekte güçlü performans sergilediği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin 2024'te bir önceki yıla göre patent başvurularında yüzde 18,4, tescillerde yüzde 38,9 artış kaydederek, dünya ortalamasının üzerinde büyüme gösterdiğine işaret edildi.

Uluslararası arenada kadınların, yaptığı patent başvurularında önemli sıçrama gerçekleştirdiğinin görüldüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında, başvuru yapan kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideri konumuna geldi. 2014-2024 döneminde kişi başına düşen patent başvurusu artışında Türkiye dünya 2'ncisi, yerli faydalı model başvurularında ise dünya 7'ncisi oldu. Patent uzmanı sayısının 181'e ulaşmasıyla Türkiye, bu alanda da dünyada 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye, patent ofisleri sıralamasında ise 23'üncülükten 18'inciliğe çıkarak, tarihimizde ilk kez ilk 20'de yer aldı."

- "Yerli tasarım yoğunluğunda Türkiye, GSYH'ye oranla dünya 4'üncüsü"

Türkiye'nin, söz konusu yılda 366 bin 543 ile yerli marka başvurularında dünyada 6'ncı, Avrupa'da ise 2'nci olduğu belirtilen açıklamada, yerli marka tescillerinde 284 bin 781 ile ülkenin, Avrupa'da birinci, dünyada 4'üncü sıraya yerleştiği bildirildi.

Geçen yıl Türkiye'nin, 41 bin 875 yerli tasarım başvurusuyla dünya 3'üncüsü olduğuna işaret edilen açıklamada, "Tasarım başvurularının sektörlere göre dağılımına bakıldığında, mobilya ve ev eşyalarının yüzde 25,8, reklamcılığın yüzde 19,2, tekstil ve aksesuarın yüzde 13,4 olduğu görüldü. Yerli tasarım yoğunluğunda Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılaya oranla dünya 4'üncüsü, nüfusa göre ise 5'incisi olarak konumlandı." ifadesi kullanıldı.

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye'nin 10 bin 4 yerli patent başvurusuyla, Çin (1 milyon 672 bin 1), ABD (270 bin 295), Japonya (237 bin 169), Güney Kore (195 bin 786), Hindistan (63 bin 217), Almanya (40 bin 85), Rusya (21 bin 502), Fransa (12 bin 751), İngiltere'den (11 bin 105) sonra 10. sırada yer aldığı aktarılan açıklamada, Türkiye'yi, İtalya'nın 9 bin 120, İran'ın 8 bin 314, Kuzey Kore'nin 6 bin 936, Brezilya'nın 5 bin 752 ve Kanada'nın 4 bin 304 ile takip ettiğine dikkat çekildi.

- "Türkiye yerli tasarım alanındaki başvurularda üçüncü"

Dünyada yerli marka başvurularında Türkiye'nin konumuna bakıldığında, Çin (6 milyon 786 bin 172), Rusya (523 bin 570), Hindistan (512 bin 597), ABD (493 bin 415) ve Brezilya'dan (425 bin 953) sonra 6'ncı sırada yer aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu alanda Türkiye'yi 302 bin 9 ile İran, 265 bin 457 ile Güney Kore, 240 bin 417 ile Japonya, 239 bin 28 ile Fransa, 207 bin 784 ile Almanya, 200 bin 303 ile İngiltere, 159 bin 140 ile Meksika, 127 bin 832 ile Endonezya izledi. Türkiye 41 bin 875 yerli tasarım alanındaki başvurularıyla dünyada 803 bin 234 ile Çin ve 51 bin 765 başvuruyla Güney Kore'den sonra 3. sırada yer aldı. Yerli tasarım alanındaki başvurularda Türkiye'yi 36 bin 754 başvuruyla İtalya, 36 bin 118 başvuruyla Hindistan, 30 bin 985 başvuruyla İngiltere, 28 bin 202 başvuruyla Almanya, 26 bin 821 başvuruyla Fransa, 20 bin 675 başvuruyla Japonya, 20 bin 670 başvuruyla ABD, 13 bin 916 başvuruyla İspanya, 7 bin 723 başvuruyla Rusya, 7 bin 545 başvuruyla İran, 5 bin 892 başvuruyla Brezilya ve 5 bin 776 başvuruyla Endonezya takip etti."