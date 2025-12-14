Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuyumcu 120 milyon lira dolandırdı iddiası: Mağdurlar arasında savcı da var

Bursa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya yönelik dolandırıcılık iddiası kentte büyük yankı uyandırdı. "Altın işletme" ve düzenli kar payı vaadiyle onlarca kişiden para ve altın toplandığı, toplam mağduriyetin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü. Dosyada mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısının da bulunması dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 10:12, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 10:13
Mağdurlar kuyumcu önünde toplandı

İddiaya göre şüpheliler M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., müşterilere verdikleri güvenle altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kar payı dağıtılacağını söyledi. Bu vaade kanan yaklaşık 40 kişi, kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti. Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

Mağdurlar kuyumcu önünde toplandı

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda vatandaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da gündeme getirdi. Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu. Ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların geçici olarak şikayetlerinden vazgeçtiği, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Kuyumcular Odası devrede

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

