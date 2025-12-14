Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haber Giriş : 14 Aralık 2025 08:04, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 08:05
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

