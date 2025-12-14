ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'de yetkililer, Brown Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını açıklarken, Başkan Donald Trump, şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 07:13, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 07:41
Yazdır
ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis, çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Silahlı saldırının kampüste final sınavlarının yapıldığı sırada gerçekleştiğini belirten Smiley, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

- Trump, şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında detaylı bilgi paylaşmadılar.

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Üniversitenin açıklamasında, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti.

Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedilmişti.

Öte yandan ilk açıklamadan kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Brown Üniversitesi, gözaltında bir şüpheli olmadığını ve şüphelinin halen arandığı bilgisini paylaşmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber