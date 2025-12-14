Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde son hafta

Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamayı hedefleyen TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde sona eriyor. Adaylar, Ziraat, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. Projenin merakla beklenen kura çekilişleri ise 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında, iller bazında etaplar halinde gerçekleştirilecek.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde son hafta

Türkiye'de konut ihtiyacını karşılamaya yönelik en kapsamlı adımlardan biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süresinde son haftaya girildi.

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası'nın proje illerindeki yetkili şubelerinden ya da e-Devlet TOKİ başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimi takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından belirlenecek.

Kura çekilişleri, tüm illerde aynı anda değil, belli bir takvime göre, etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak il bazlı kura takvimi henüz belirlenmedi.

FİYATLAR NE OLACAK?

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Aylık taksit 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Aylık taksit 11 bin 63 TL olacak.



