Tolga öğretmen, kız öğrencilere okulu futsalla sevdirdi

Akkuş, 27 yıl önce geldiği ilçede lise ve ilköğretim okulunda görev yaptıktan sonra 9 yıl önce ilçe merkezindeki Atatürk Ortaokuluna atandı.

Taşımalı sistemle 8 köyden gelen kız öğrencilerin okula olan ilgilerini artırmayı planlayan Akkuş, öğrencilerini futsalla tanıştırdı.

"Olmaz", "yapamazsın", "başaramazsın" denilmesine rağmen okulda eğitim gören kız öğrencilerle çalışmalara başlayan Tolga öğretmen, öğrencileriyle katıldığı futsal müsabakalarında il birinciliği, ikinciliği ve üç kez de üçüncülük kazandı.

Okulun adını spor ile duyurmayı başaran Tolga öğretmen, öğrencilerin okula devamlılığını sağladı, eğitim ve öğretim başarılarına da katkıda bulundu.

"Öğretmen olmaya lise çağında karar verdim"

Akkuş, AA muhabirine, öğrencilere spor ile okulu sevdirdiğini söyledi.

Sporla köy çocuklarının umutlarının arttığını, okula bakış açılarının değiştiğini anlatan Akkuş, öğrencilerinin başarısını ve okula olan sevgilerini gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade etti.

Böyle küçük ve şirin bir ilçede görev yapmanın ayrıcalık olduğunu dile getiren Akkuş, "Öğretmen olmaya lise çağında karar verdim. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra hayalim hep bir köy okulunda görev yapmaktı. Pehlivanköy'e il atamasıyla gelmiştim, ilden buraya kurayla gönderilmiştik. Daha sonra burasını sevdik, çocuklara sahip çıkalım dedik ve burada çalışmayı sürdürdük." diye konuştu.

Görevini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Akkuş, öğrencilerini çok sevdiğini vurguladı.

Sporun öğrenciler üzerindeki olumlu etkisine değinen Akkuş, şöyle devam etti:

"Öğrenciler spor dalında aldıkları disiplini hayatlarının diğer alanlarına da aktarıyor, aynı disiplini derslerinde de uyguluyor. Yani derslere olumlu etkisi var. Okulumuzda toplam 200 öğrenci var, 100 civarında öğrenci çevredeki 8 köyden okulumuza geliyor. Şehir merkezinde çalışmayı düşündüm ancak buradaki çocukların bana daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüp bu yönde karar aldım. İl merkezimizde pek çok beden eğitimi öğretmeni ve antrenör mevcut ancak buradaki çocuklara faydalı olmak çok daha keyif verici."

Akkuş, 12 kız ile futsal müsabakalarında mücadele ettiklerini belirtti.

Futsal takımında yer alan öğrencilerinin LGS kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olduklarını ifade eden Akkuş, son 4 yılda takımdaki 5 öğrencinin Fen Lisesi, 8 öğrencinin de Anadolu Lisesini kazandığını dile getirdi.

Geçen yıl yıldız futsal takımıyla il birinciliği elde ettiklerini ifade eden Akkuş, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu anlattı.

"Spor huzur veriyor, güvende hissediyorum kendimi"

Öğrencilerden Aleyna Ceylan ise sporun kendisine olumlu yönde katkı sağladığını belirtti.

Sporla öz güveninin arttığını ve müsabakalara katılmak için gittikleri illerin kültürel değerlerini de öğrendiklerini anlatan Ceylan, "Burası küçük bir yer olduğu için enerjimizi atacak yer yok açıkçası. Antrenmanlarda da bu enerjimizi atmış oluyoruz. Spor huzur veriyor, güvende hissediyorum kendimi. Birçok duygumu futsal ile içimden atabiliyorum. Tolga öğretmenimiz birçok şey kazandırdı. Ne kadar teşekkür etsem azdır ona." diye konuştu.

Begüm Özgül de sporun kendisini dinç tuttuğunu belirtti.

Öğretmeni sayesinde futsal ile tanıştığını dile getiren Özgül, bundan sonraki hedefinin büyük kulüplerde oynamak olduğunu sözlerine ekledi.