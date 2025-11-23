ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğretmenlerin öğrencilerin hayatında bıraktığı derin izlere dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun, eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği üzerine kurulu olduğunu belirten Tekin, bu iklimin gerçek kurucularının öğretmenler olduğunu ifade etti. Bakan Tekin, "Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek için iştiyakla çalışıyoruz" diyerek öğretmenlerin her zaman yanında oldukları mesajını verdi.

Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Meslektaşlarım,

Sevgili Öğretmenlerim,

Hayatta bazı sesler vardır, onları hiç unutmayız; öğretmenimizin bizi destekleyen bir cümlesi, güven veren konuşması, içimizi ferahlatan, teskin eden bir hitabı gibi. Bu sesi öğrencilerine taşıyan, onların zihninde ve yüreğinde derin izler bırakan, onlara yol gösteren tüm öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyor; Öğretmenler Günümüzü gönülden kutluyorum.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin ufkuna dair kurduğumuz büyük hayalleri sizlerin emeğiyle, sabrıyla ve dirayetiyle gerçeğe dönüştürüyoruz. Sizlerin mesleki onuru, bu milletin yarınlarına duyduğu umudu besleyen en güçlü kaynaktır. Bir öğrencinin dünyasına dokunan her adımınız, ülkemizin geleceğinde sessiz ama derin bir iz bırakıyor. Bu çabanın, bu sabrın ve bu özverinin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız.

Bir çocuğun kendine güvenmesi, bir gencin yolunu bulması, bir öğrencinin içindeki potansiyeli keşfetmesi. Bunların hepsi, siz gülen yüzünüzle her sabah sınıfın kapısını açtığınızda yeniden başlıyor. Sözünüz, sabrınız, teşvikiniz bir ömür boyu sürecek bir dönüşümün ilk adımı oluyor.

Sizler, bu ülkenin geleceğini her gün yeniden kuran görünmez mimarlarsınız. Bu geleceğin, yani Türkiye Yüzyılı'nın temelinde eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliğinin güçlenmesi yer almaktadır. Her öğrencimizin dili, inancı, kökeni, yaşam koşulu ne olursa olsun nitelikli eğitime eşit erişimini sağlamak; insan haklarına dayalı, farklılıkları zenginlik gören bir okul iklimi oluşturmak önceliğimizdir. Bu iklimin gerçek kurucuları olarak sizlerin emeğinin, sabrının ve adalet duygusunun idrakindeyiz.
Görev yaptığınız sınıfların, köy okullarının, ilçelerin, şehirlerin şartları ne kadar farklı olursa olsun; tutkunuzun, sorumluluğunuzun ve sevginizin aynı olduğunu biliyorum. Bazen kendi yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp öğrencilerinizin hayallerini gerçekleştirebilmesi için çabalıyorsunuz. Bu ülkenin her hanesinde, geleceğe duyulan güvenin temelinde, sizin sessiz kahramanlığınız var ve şundan emin olun: Sizin yalnız olmadığınız bir eğitim sistemi inşa etmek, bizim temel vazifemizdir. Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek, sınıflarınızı çağın imkanlarıyla buluşturmak için iştiyakla çalışıyoruz. Siz güvende, huzurlu ve güçlü oldukça bu ülkenin çocukları da geleceğe güvenle yürüyor.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında birlikte yazacağımız başarı hikayeleri için bu dönüşüm yolculuğunda sizlerle birlikte yol yürümekten onur duyuyorum.

Kıymetli Meslektaşlarım,

Eğitim Davamızın Omuzlarında Yükseldiği Muhterem Öğretmenlerim,

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit düşen ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur; görevlerini ilk günkü aşk ve şevkle sürdüren sizlere başarı, esenlik ve kolaylıklar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum."

