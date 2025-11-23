Destici: Cumhur İttifakının iyi niyetinden şüphe duymam

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Süreci başlatan, yürüten devlet yetkililerimizden, Cumhur İttifakı ortaklarımızın iyi niyetinden şüphe duymam ama ben karşımızdakilere güvenmiyorum çünkü onların tasması ABD'nin, İsrail'in, bazı Batılı emperyalist ülkelerin elinde."dedi.

Karesi AVM Toplantı Salonu'nda partisinin Balıkesir İl Kongresi'ne katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, üreticilerin daha çok kazanması gerektiğini ifade etti.

Destici, çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların korunması gerektiğini belirterek, köylerin ve ilçelerin boşaltılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Altyapıdan üstyapıya, sağlık hizmetlerinden eğitim hizmetlerine kadar her hizmetin kırsala da götürülmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Okullarımızı ve sağlık sistemimizi kenttekiyle aynı seviyeye çıkartmalıyız. Eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapıyı muhakkak ilçelerimize ve köylerimize ulaştırmamız gerekiyor. Bu anlamda çok önemli işler başarıldı ve mesafeler katedildi fakat yeterli değil." diye konuştu.

Destici, Türkiye'de terörün müzakereyle değil, mücadeleyle son bulacağını dile getirerek, savunma sanayisinde başarılı adımlar atıldığını hatırlattı.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Destici, şöyle konuştu:

"Süreci başlatan, yürüten devlet yetkililerimizden, Cumhur İttifakı ortaklarımızın iyi niyetinden şüphe duymam ama ben karşımızdakilere güvenmiyorum çünkü onların tasması ABD'nin, İsrail'in, bazı Batılı emperyalist ülkelerin elinde. O tasma çıkmadan kendi başlarına hareket etmeleri mümkün değil. Ne dendi? 'Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir süreç ve PKK sadece Türkiye'de değil, Irak'taki de Suriye'deki de hepsi silah bırakacaktır.' Silah bıraktılar mı? Bırakmadılar. Irak'taki, Suriye'dekilerin hepsi kendisini feshedecekti. Ettiler mi? Etmediler, bırakmadılar. Şimdi biz de tam bunu söylüyoruz, ABD silah bırak demeden, kendini feshet demeden Suriye'deki PYD, YPG, SDG'de Irak'taki PKK da silah bırakmaz ve kendini feshetmez."

Destici, teröre binlerce şehit verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dün partilerle Güneydoğu Anadolu il ve ilçe teşkilatlarımızla eğitim toplantımız vardı. Onlara da sordum. Onlarla da konuştum. Onlar da bizimle aynı düşünüyor. Farklı düşünmüyor. Onlar da bölge insanı. Biz bölge insanı diye sadece PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti yetkililerini ve onların tabanını alamayız. Orada 40 yıldır her türlü şiddete, her türlü zulme, her türlü katliama rağmen devletinin yanında durmuş, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşamayı tercih etmiş insanlarımıza da sormalıyız ve önce onlara sormalıyız."

Büyük Birlik Partisi olarak ilkeli bir duruş sergilediklerini belirten Destici, doğru bildiklerini söylemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından yapılan kongrede, mevcut il başkanı Hamza Başarır yeniden başkan seçildi.