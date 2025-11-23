Fenerbahçe'den 2. yarıda gol yağmuru
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.
5'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta Sakyi'nin orta sahasına yerden gönderdiği pozisyonda kale sahası içerisinde topla buluşan Ali Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
15'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayında serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Laçi, ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi: 2- 0.
22'nci dakikada Fenerbahçe'nin ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruş sonrası topun başına geçen Kerem'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda topu kaleci Fofona' çeldi. Oyun alınana geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.
24'üncü dakikada sağ kanatta savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Duran'ın şutunu kaleci Fofona dışarı çeldi.
33'üncü dakikada Fenerbahçe'de Kerem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, savunmadan seken topa ceza sahası önünde sahip olan Fred'in şutunu kaleci Fofana kurtardı.
İlk yarı Çaykur Rizepsor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
55'inci dakikada Fred'in ceza sahası önünde kaleye gönderdi top kaleci Fofona'ya ardından direğe çarpıp oyun alanına döndü. Kale sahasında topla buluşan Asensio topu ağlara gönderdi: 2-1.
58'inci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Nene'nin sol kanattan arka direğe havadan gönderdiği topu Talisca kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-2.
59'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Ali Sowe'nin ceza sahasına sürüklerken ayağından açtığı topu uzaklaştırmaya çalışan Levent'in ters vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
63'üncü dakika Fenerbahçe'de Kerem, Laçi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem pozisyon sonrası Laçi'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Çaykur Rizespor mücadelede 10 kişi kaldı.
65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Duran'ın ceza sahasından dışarıya gönderdiği pasında gelişine vuran Asensio'nun şutunda yerden sekip kaleye yönelen top ağlarla buluştu: 2-3.
78'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Nene'nin pasında arka direkte topla buluşan En-Nesyr'i topu ağlara gönderdi: 2-4.
88'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Asensio'nun havadan savunma arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Brown'un ceza sahasına sürüp kaleye gönderdiği top kaleci Fofana'ya çarpıp ağlara gitti: 2-5.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.