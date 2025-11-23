ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!

Öğretmenler Günü öncesi yapılan ekonomik analizler, mesleğin maddi itibarındaki kaybı ortaya koydu. 2003 yılında asgari ücretin 3,1 katı maaş alan bir öğretmen, bugün ancak 2,77 katını alabiliyor. Altın bazında ise kayıp çok daha büyük: 2003'te bir maaşla 38 gram altın alınabilirken, bugün bu miktar 11 grama geriledi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 10:32, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 10:41
Öğretmenler günü her yıl okullarda coşkuyla kutlanırken, öğretmenlerin haklarının ödenmemesi kültürümüzde önemli yer ediniyor. Ancak son yıllarda öğretmenlerin haklarındaki değişimler dikkat çekiyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre; 2003 yılı başında bir öğretmen 3,1 asgari ücret alırken, 2025'te bu oran 2,77'ye gerilemiş olarak görünüyor. Hatta 2023'ün başında bu oran 2'nin altına inmişti.

Memurlar içinde bile geride kalıyor

Memurlar içinde bile öğretmenlerin maaşlarındaki artış geride kalıyor. Son 10 yılda memur maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 2.232 oranında olurken, polis maaşlarındaki artış yüzde 2.140, asgari ücretteki artış oranı yüzde 2.229 seviyesinde oluyor. Öğretmen maaşları ise 10 yılda yüzde 2.046 oranında en düşük seviyede arttı.

OECD verilerine göre son sıralarda yer alıyor

2021 yılında OECD verilerine göre, Türkiye'de ilkokul öğretmenlerinin maaşları son sıralarda yer alıyordu. 33 ülke içinde Türkiye 29. Sırada listede izlenmişti.

Eğitim Reformu Girişimi'nin 2024 yılı Eğitim İzleme Raporu'na göre, Türkiye'de mesleğe MEB kadrolarında yeni başlayan bir öğretmenle daha deneyimli bir öğretmenin maaşları arasındaki fark her kademede (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) yüzde 9 oldu. OECD ortalamasında ise bu fark tüm kademelerde yüzde 64-65 seviyesinde oluyor.

Alım gücü geriledi

2003 yılında 702,21 TL olan öğretmen maaşıyla 38 gram altın alınırken, günümüzde 61.126 TL'lik öğretmen maaşıyla 11 gram altın alınabiliyor.

Öğretmenlerin alım gücü de maaşlı birçok çalışan gibi gerilerken, kutsal bir meslek olan öğretmenlik için atama bekleyenler için de önemli bir gelişme yine öğretmenler gününde yaşanacak.

15 bin öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih vererek, "2024 KPSS sınavı ile KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız" dedi.

