Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
G20 Liderler Zirvesi başladı
G20 Liderler Zirvesi başladı
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 32 konser hizmet alımında 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 12:46, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 12:46
Yazdır
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük iddiaları nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yürütülmesine izin verdi. Karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alındı.

32 farklı konser hizmet alımı

Soruşturmanın temelini, Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay raporları ve bilirkişi değerlendirmeleri oluşturuyor. Bu raporlara göre ABB'nin 32 farklı konser hizmet alımı sürecinde belediyenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de eski bürokratlar ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmış, ifadelerin ardından 5 şüpheli "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanmış, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, 5'i tutuklu 14 sanık için 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis talep ediyor. İddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber