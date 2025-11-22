10 Yaşındaki Yusufhan'a İngiltere'den lise diploması

Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

10 Yaşındaki Yusufhan'a İngiltere'den lise diploması

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan "mutlak kulak" Yusufhan Çakır, 10 yaşında İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin (ABRSM) lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulunun (ARSM) diplomasını almaya hak kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 14:13, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 14:15
Yazdır
10 Yaşındaki Yusufhan'a İngiltere'den lise diploması

Covid-19 salgını döneminde evde vakit geçiren Yusufhan Çakır'ın babası Süleyman Çakır, 5 yaşındaki oğlundan "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü piyanoda çalmasını istedi.

Türküyü birkaç kez dinlemesinin ardından piyano ile çalan küçük Yusufhan, sonraki dönemlerde Frederic Chopin ve Mozart gibi ünlü sanatçıların bestelerini de dinledikten sonra notalara dökmeyi başardı.

Bu alandaki yeteneğini fark eden ailesi, Yusufhan'a eğitim aldırmaya başladı. 2023 yılında, Batum Senfoni Orkestrası ile Isaak Yakovich Berkovich'in Do Majör Piyano Konçertosunu seslendirdi. Aynı orkestra eşliğinde 2024 yılında ise J.S. Bach'ın Re Minör 1 No'lu Piyano Konçertosu BWV 1052'yi yorumladı.

Genç piyanist, 10 yaşında İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin (ABRSM) lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulu'nun (ARSM) Grade 8 Piyano Sınavı'nı ve Grade 5 Teori Sınavı'nı üstün başarıyla geçti. Çakır, 60 ülkede müzik alanında geçerliliği olan lise düzeyindeki diplomayı almaya hak kazandı.

Bu yıl düzenlenen Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması Konçertosuna da katılan Çakır, piyano kategorisinde dünya birincilik ödülü kazandı.

"Hem lise mezunu oldum hem motive oldum"

Yusufhan Çakır, geçtiğimiz eylül ayında Kraliyet Müzik Okulu'nun Grade 8 Piyano Sınavı'na ve Grade 5 Teori Sınavlarına girdiğini söyledi.

Sınavları başarıyla tamamladığını aktaran Yusufhan Çakır, "Hem lise mezunu oldum hem motive oldum. Okulu bitirmem 2 yıl zamanımı aldı ama sonuçta başarı elde edip okulu yüksek sonuçla geçtim. Teorik sınavı Grade 8 Piyano Sınavı'nı geçebilmek için şart. Bu sınavı da yüksek puanla bitirdim. 10 yaşında lise mezunu oldum. Gelecekte hedefim hem piyanist hem de mühendis olmak. Mühendislik konularına da çok ilgi duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Çakır, geçen ay 11. yaş gününü kutladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması Konçertosuna katıldım. Burada da dünya birinciliği ödülü aldım. Batum Senfoni Orkestrası'nda 2 kez piyano çalma onuruna eriştim. Büyüklerin olduğu orkestrada çalmak beni çok heyecanlandırdı. Hedefim de Fazıl Say gibi dünyaca ünlü piyanist olmak. 11 yaşımda olmama rağmen beste de yapıyorum. Şu an bir bestenin hazırlığını yapıyorum."

"Yusufhan'ın duyduğunu çalabilen bir yeteneği var"

Anne Gökçe Çakır ise özel bir müzik okulu işlettiklerini ancak okulu Covid-19 salgını döneminde kapattıklarını ve oradaki piyanoyu eve getirdiklerini belirtti.

Yusufhan'ın ilk kez piyano ile evde tanıştığını vurgulayan Gökçe Çakır, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde Yusufhan'ın yeteneği ortaya çıktı. İki yıl boyunca evden çıkmayınca 5 yaşında Yusufhan kendi başına piyano çalmayı öğrendi. 7 yaşında özel bir eğitim merkezinde ders almaya başladı. Kısa sürede üstün yetenek ve mutlak kulak olduğu ortaya çıktı. Yani Yusufhan'ın duyduğunu çalabilen bir yeteneği var. En son İngiltere'nin dünya çapında tanınan Kraliyet Müzik Okulunun Grade 8 Piyano Sınavını geçerek 60 ülkede tanınırlığı olan lise diplomasını aldı. Bu başarısını 10 yaşında gerçekleştirdi. Yine bizi gururlandıran şey çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve dünyanın her ülkesinden binlerce kişinin katıldığı Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı."

Anne Çakır, Yusufhan'ın Türkiye'deki eğitimine devam ettiğini, 6. sınıf öğrencisi olduğunu sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber