Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde

Kronik meselelerin çözümü için kritik adımların atıldığı tarihi bir dönemden geçen ülkemiz "Terörsüz Türkiye" ile beraber "Çetesiz Vatan" atağını sürdürüyor.

Jandarma ve polis güvenlik yönetiminde "reaktif değil proaktif " döneme geçti. Artık olay olduktan sonra değil, olay olmadan önce harekete geçen, öngören, analiz eden ve önleyen bir sistem uygulanıyor.

Güvenlikteki yeni yaklaşım ve uygulamasının getirdiği olumlu sonuçlar istatistiklere pozitif yansıdı. İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2024 ve 2025 karşılaştırmasında "kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta" aydınlatma oranı yüzde 99'a ulaştı. "Mala karşı işlenen 9 önemli suçta" vaka sayısı 2024'te 170 bin 104 iken bu yılın ilk on ayında bu sayı 38 bin 409'a düştü. Aydınlatma oranı da yüzde 90,3'e ulaştı. Ruhsatsız silah için kurulan özel ekipler getirilen ödül sistemi de başarılı sonuçlar verdi. Son on ayda 41 bin 750'si ruhsatsız tabanca olmak üzere 90 bin 574 silah ele geçirildi. 99 bin 327 kişi hakkında işlem yapıldı.

"GECE GÜNDÜZ, PLANLI VE ÇOK YÖNLÜ..."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesini sunarken veri analitiği ve yapay zekaya dayalı risk haritalarıyla çalıştıklarını anlatmıştı. Yerlikaya, "Her vakayı yalnızca bir dosya değil, geleceğe dair bir veri olarak görüyoruz. Her veriyi de bir tedbirin, bir önlemin başlangıç noktası sayıyoruz" demişti. "Milletimizin huzuruna kasteden organize suç örgütlerini nerede olurlarsa olsunlar tespit ediyor, çözüyor, tek tek etkisiz hale getiriyoruz" diyen Yerlikaya, bu mücadelenin "365 gün, gece gündüz, planlı ve çok yönlü" yürütüldüğünü anlattı.

Bakanlık verilerine göre sadece 2025 yılında Kaçakçılık ve Organize Suç ile Mücadele, narkotik ve siber organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sonucu 552 şebeke çökertildi. 6 bin 788 örgütlü eşkıya tutuklandı. Suç geliriyle alınan 76 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca, 2025'in ilk on ayında "305'i kırmızı bültenle, 90'ı kırmızı difüzyonla aranan 395 yabancı suçlu" yakalandı.

BİNLERCE HESAP KAPATILDI

Kırmızı bültenle aranan 279 kaçağında iadesi sağlandı. Yurtdışındaki bin 35 firari için de kırmızı bülten çıkarıldı. "Türkiye'yi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez, tertemiz bir kale haline getirmek" vizyonu çerçevesinde 35 bin 226 kişi tutuklandı, 37,9 ton uyuşturucu madde ve 112 milyonu aşkın uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Dijital vatanda suça karşı yürütülen mücadele de siber devriyeler yapay zeka destekli analizlerle 7/24 görev yapıyor. İlk on ayda, 163 bin 258 hesap veya şahıs tespit edildi, 27 bin 916 yasa dışı bahis sitesi, 39 bin 685 web sayfası, 31 bin 59 sosyal medya hesabı kapatıldı.

Türkiye'nin suç ve suçlularla mücadele, İçişlerine bağlı olan 688 bin 672 personel ile 7/24 devam ediyor. Güvenlik ordusunun 352 bin 859'u emniyet teşkilatında 216 bin 387'si Jandarma Genel Komutanlığında, 10 bin 28'i Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapıyor. Ayrıca 48 bin 365 güvenlik korucusu, 61 bin 33 personel de merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapıyor.