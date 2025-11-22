Fuat Oktay'dan ABB'ye Sert Çıkış: 'Ankara'yı Yönetemeyenler' Adaylık Peşinde!

Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay'dan ABB'ye Sert Çıkış: 'Ankara'yı Yönetemeyenler' Adaylık Peşinde!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kasım Ayı Pursaklar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni şehrin su ve trafik problemleri konusunda çözümsüz kalmasını sert bir dille eleştirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 17:55, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 19:24
Yazdır
Fuat Oktay'dan ABB'ye Sert Çıkış: 'Ankara'yı Yönetemeyenler' Adaylık Peşinde!

AK Parti Pursaklar Kasım Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'daki su ve trafik sorununa dikkat çekerek Ankara Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Programda İlçe Başkanı İbrahim Kopan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin sunum yaptı.

"HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN GÜÇLÜ ÖRNEKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Açılış konuşmalarının ardından partililere hitap eden Fuat Oktay, Pursaklar'da AK Parti'nin "gönülden yapılan hizmet belediyeciliği" anlayışının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Oktay, "Trafik ve su sorununu çözmek yerine enerjisini sadece Cumhurbaşkanı adaylığına harcayanlara inat, burada hizmet belediyeciliğinin güçlü örneklerini görüyoruz." dedi.

'Ankara Vizyon 2035' Hakkında Bilgiler Verdi

Fuat Oktay, eleştirilerinin yanı sıra Başkent'e yönelik yeni gelecek vizyonunu da teşkilat üyeleriyle paylaştı.

"Ankara Vizyonu 2035" projesi hakkında bilgi veren Oktay, ilgili tüm paydaşlarla birlikte geleceğin Ankara'sını planlamak için hazırlıkların başlatılacağını vurguladı. Bu projenin, Ankara'nın temel sorunlarına çözüm getirmeyi ve şehri geleceğe taşımayı hedeflediği belirtildi.

Toplantıda ayrıca dış politikadaki son gelişmeler ve "Türkiye Yüzyılı" süreci kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alındı.

OKTAY'DAN TRAFİK VE SU SORUNUNA TEPKİ

Konuşmasında Ankara'daki trafik ve su sorunlarına da değinen Oktay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sorunlara çözüm bulmak için gerekli adımları atmadığını savundu. Ankara'da geçmişte olmayan trafik yoğunluğunun mevcut yönetimle birlikte arttığını belirten Oktay, "Eskiden 15-20 dakikada gidilen yere bugün bir saatte varılıyor." dedi.

Su sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Oktay, barajların aktif doluluk oranının yüzde 2'lere düşmesine rağmen yeni ve alternatif bir çözüm üretilmediğini, Büyükşehir Belediyesinin teknik arızalar ve bahanelerle vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

Toplantının sonunda dilek ve temenniler alındı, soru-cevap bölümü yapıldı. Teşkilat mensuplarının tüm görüş ve taleplerini dinleyen Oktay, sorunların çözümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Fuat Oktay, toplantı bitiminde İlçe Başkanı İbrahim Kopan başta olmak üzere kadın ve gençlik kolları ile tüm teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber