Yağış geri döndü, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında yaşanabilecek kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

23 Kasım 2025 08:15
Yağış geri döndü, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

