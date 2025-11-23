Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu

Adana'da çocuk yaşta geçirdiği çocuk felci nedeniyle ortopedik engelli olarak yaşamını sürdüren sınıf öğretmeni Kader Efil (49), küçük yaşta babasını kaybetmesine rağmen mücadelesini sürdürerek, Öğretmenler Günü'nde başladığı mesleğinde 27'nci yılını doldurdu. Efil, "Üniversitede tercihimi öğretmenlikten yana kullandım; eğitimi ve çocukları çok seviyordum. Kendi yaralarımı iyileştirmek adına çocuklara faydalı olmayı tercih ettim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 10:58, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 11:03
Yazdır
Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu

Kentte 49 yıl önce dünyaya gelen Kader Efil, 1 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle ortopedik engelli olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Zorlu tedavi süreçlerinin ardından kendi başına yürümeyi başaran Efil, babasını küçük yaşta kaybetti. O dönemde annesinin desteğiyle hayatını devam ettiren Kader öğretmen, çocukluk yıllarında karşılaştığı engelleri ve öğretmenlik yolculuğunu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. İkiz kardeşiyle birlikte hayata tutunmayı öğrendiğini aktaran Efil, çocukluğundan bu yana birçok tedavi sürecinden geçerek bugünlere geldiğini söyledi.

'ÇOCUKLUĞUM BAŞKALARININ OYUNLARINI İZLEYEREK GEÇTİ'

Efil, ortopedik engeli nedeniyle arkadaşları tarafından zaman zaman alay edildiğini ve şaka olsun diye akran zorbalığına maruz kaldığını anlattı. Efil, "Annem büyük bir telaşla tedavi yollarını denedi, mücadelesi sonuç verdi ama çok uzun ve meşakkatli bir yolculuktu. Benim çocukluğum, başkalarının oyunlarını izleyerek geçti; oldukça dokunaklıydı. Ailem bu konuda çok büyük destek verdi. Annem beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tedaviler, doktorlar, fizik süreçleri, ortopedik cihazlar, bunların hepsini kullandım. O dönem beş yıllık ilkokul eğitimi vardı. Ortopedik engelim olduğu için arkadaşlarım tarafından zaman zaman alay edilme ve itekleme gibi çocukça davranışlarla karşılaştım. Vitrin camlarında kendime bakıp 'Daha nasıl düzeltebilirim, daha nasıl güzel yürüyebilirim?' diye motive olurdu" dedi.

'ÇOCUKLARA FAYDALI OLMAYI TERCİH ETTİM'

Eğitim gördüğü yıllarda çok başarılı bir çocukluk geçirdiğini aktaran Kader Efil, eğitimi ve çocukları çok sevdiği için öğretmen olmaya karar verdiğini söyledi. Efil, "İlkokuldan liseye kadar hep okul birincisi oldum. Babasız büyümemize rağmen annem, çabalarıyla beş kardeşimle birlikte üniversite mezunu olmamız için mücadele etti. İlkokuldan sonra ortaokul ve lisede de okul birincisi oldum. Üniversitede ise tercihimi öğretmenlikten yana kullandım; eğitimi ve çocukları çok seviyordum. Kendi yaralarımı iyileştirmek adına çocuklara faydalı olmayı tercih ettim. Öğretmen olduktan sonra engelim hiçbir zaman sorun yaratmadı. Bugün beden eğitimi derslerinde öğrencilerimin başında duruyorum. Hatta birlikte voleybol oynuyoruz, çeşitli oyunlar oynuyoruz. Şu an meslekte 27'nci yılımı dolduruyorum. 24 Kasım 1998'de mesleğe başladım; Öğretmenler Günü'nde göreve başlamak benim için çok özel bir duygu" diye konuştu.

'ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE DAHA HASSASIM'

Okuttuğu sınıfında özel gereksinimli öğrencilerin de olduğunu aktaran Efil, onlara ve ailelerine karşı kendi yaşadığı süreçten dolayı daha hassas davrandığını belirtti. Efil, "İki çocuk annesiyim ve iki oğlumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite var. Bununla yıllarca uğraştım. Kişisel gelişim kitapları, pedagoglar, uzmanlar. Bana hep, 'Sizin altınıza işlenmemiş bir maden konulmuş, bu cevheri nasıl işleyeceğiniz size bağlı' denirdi. Çocuklarım için de mücadeleyi hiç bırakmadım. Çok kolay olmadı; gözyaşları da oldu, gülüşler de. Emeklerimin karşılığını aldıkça mutlu oldum. Sınıflarımda ortopedik engelli, davranışsal ya da otizm belirtileri olan öğrenciler olduğunda daha hassas davranıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği zorlu süreçte kendisine destek olan annesine ve başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sunan Efil, "Öğretmenlikte samimiyetin ve empati kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bana emek veren öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Annemin sayesinde bugünlere geldim. Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarım. Onun sayesinde öğretmen olabildiysem, bunun kız çocuklarına ve özel gereksinimli bireylere verdiği değerden kaynaklandığını biliyorum. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber