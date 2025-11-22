Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

77. dakikada Samed'in sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Metehan, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

57. dakikada Sane'nin pasında savunma arkasına sarkan Icardi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Velho uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Barış Alper, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 2-1

