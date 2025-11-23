Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Bilim dünyasından korkutan uyarı: Kısa videolar beyni çürütüyor!

Amerikan Psikoloji Derneği'nin 98 binden fazla katılımcıyla yaptığı dev meta-analiz çalışması, kısa video platformlarına (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts) aşırı maruziyetin bilişsel yetenekleri ve dürtü kontrolünü ciddi şekilde zedelediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, haftada 20 saatten fazla video izleyen gençlerde orbitofrontal korteks (karar verme merkezi) hacminde küçülme tespit edildi. Uzmanların "dijital fast-food etkisi" olarak adlandırdığı bu durum, anlık tatmin beklentisini kalıcı hale getirerek gençleri sosyal hayattan soyutluyor.

Haber Giriş : 23 Kasım 2025 07:50, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 10:09
Bilim dünyasından korkutan uyarı: Kısa videolar beyni çürütüyor!

Amerikan Psikoloji Derneğinin (APA) yayımladığı dev meta-analiz çalışması, milyonlarca gencin sabah-akşam elinden düşürmediği TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts'un beyin üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi.

71 farklı çalışmadan toplanan ve 98 bin 299 katılımcıyı kapsayan veriler, kısa süreli videolara uzun süreli maruz kalanlarda bilişsel yeteneklerin azaldığını ortaya koydu. Beyin sürekli bir dış uyarıcıya maruz kaldığı için dikkat ve odaklanma gerektiren işlemlerde verimlilik düşüyor, bu da bir bakıma "beynin çürümesi" anlamına geliyor.

Kısa videoların beyne etkisi ise dehşet verici. Araştırmada 17-24 yaş grubunda, haftada 20 saatten fazla kısa video izleyenlerin orbitofrontal korteks (karar verme ve dürtü kontrolü bölgesi) hacminde ölçülebilir küçülme tespit edildi. Bilim insanları bunu "dijital fast-food etkisi" diye tanımlıyor. Sürekli uyarıcıya maruz kalan beyin, sağlıklı içerikleri (kitap, uzun belgesel, derin sohbet) tamamen reddetmeye başlıyor.

Araştırmaya göre kısa videolar yalnızca bilişsel yetenekleri köreltmekle kalmıyor, kişinin sosyal hayattan soyutlanmasına da yol açıyor. Uzmanlara göre katılımcılar uzun süre videoları izledikten sonra arkadaşlarıyla ya da aile üyeleriyle buluşup sosyalleşmek yerine akıllı telefonlarında video izlemeyi tercih ediyor.

ODAĞIMIZI KAYBEDİYORUZ

Araştırmaya göre günde 1 saatten fazla kısa video tüketenlerde:

  • Dikkat kontrolü %38 oranında zayıflıyor.
  • Uzun süreli odaklanma yeteneği (derin okuma, problem çözme) ciddi ölçüde geriliyor.
  • Beynin ödül devrelerinde "anlık tatmin" beklentisi kalıcı hale geliyor.
  • Anksiyete, uyku bozukluğu ve sosyal çekilme riski belirgin şekilde artıyor.

ÖMER TEMÜR

