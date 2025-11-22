Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde 'madde kullanımı' iddiası

Yalova'da yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, madde kullandıkları iddia edilen kızı ve arkadaşı hastanede kan ve saç örneği verdi.

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullandıkları iddia edilen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, avukatları eşliğinde kan ve saç örneği verdi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, madde kullandıkları iddia edilen Tut'un kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, avukatlarıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Sonuçları bekliyoruz

Polis ekiplerinin Çınarcık ilçesinden Yalova kent merkezine kadar eşlik ettiği Gülter ve Ulu, hastanede kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından Acil Servis önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Gülter, kendileri hakkında madde kullandıkları yönünde iddialarda bulunulduğunu belirterek, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık. Sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik. Kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır." diye konuştu.

Kendileri normal hayatlarına devam ediyor

Tut ve Ulu'nun avukatları Rahmi Çelik de müvekkillerinin rutin işlemler için hastaneye geldiklerini ve işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Çelik, "Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyor. Buradan evlerine gidecekler." dedi.

Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır

Avukat Hakan Sezer de müvekkillerinin gizleyecek bir şeylerinin olmadığını dile getirdi. Müvekkillerinin bugüne kadar herhangi bir madde kullanmadığını savunan Sezer, şunları söyledi:

"Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır."

Gülter ve Ulu, avukatlarının bulunduğu otomobille hastaneden ayrıldı.

