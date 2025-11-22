Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa kredilerinde yapılacak önemli düzenlemeleri duyurdu. Bolat, esnaf kredilerinde yeni yılın başında faiz indirimi yapılacağını belirtirken bazı limitlerin ise artırılacağını söyledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 15:44, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 15:46
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli kredilerde yıl başında faiz indirimi yapılacağını söyledi.

Bolat, Antalya'da "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması'nda konuştu.

Bolat konuşmasında "Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredisi, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu, yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Ticari araç edinme esnaf kredi limitinin 2,5 milyon liraya yükseltiğini hatıralatan Bolat, yeni bir uygulama olarak makine alımları için de üst limitin 2,5 milyon liraya yükseltiğini duyurdu.

Bekleyen kredi başvuruları yıl sonuna kadar işleme alınacak

Esnaf kredilerinde bekleyen dosyalara da ilişkin konuşan Bolat, bekleyen dosyaların yıl sonuna kadar işleme alınacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu yılın 10 buçuk ayı boyunca esnaf kredilerin 148 milyar liraya ulaştık. Bu geçen yılın rakamının yüzde 46 üzerinde bir artış. Ancak arkadaşlarımız çok sayıda bekleyen dosyalar olduğunu da ifade ediyorlar. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar Halkbank tarafından raftan indirilip gereği yapılacak."

Bolat ayrıca "Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması bir yıl daha erteleniyor" dedi.

