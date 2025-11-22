Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Bir dersin, ders saatleri haftanın farklı günlerine yayılabilir mi?

Bir dersin, ders saatleri haftanın farklı günlerine yayılabilir mi? sorusunu örnek bir alan ve örnek bir ders üzerinden cevaplamaya çalıştık.

Bir dersin, ders saatleri haftanın farklı günlerine yayılabilir mi?

Bir dersin, ders saatleri haftanın farklı günlerine yayılabilir mi? sorusunu cevaplayabilmek için örnek bir alan ve örnek bir ders bulalım.

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı "Giyim Üretim Teknolojisi" Alanının Çerçeve Öğretim programında yer alan Haftalık Ders Çizelgesi aşağıda yer almaktadır.

Bu Haftalık Ders Çizelgesinde 10 Sınıflarda okutulmakta olan "Kalıp Hazırlama Teknikleri" dersinin, ders saati 5 saattir.

Peki bu 5 saat ders, haftanın farklı günlerine yayılabilir mi?

Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesi 2. fıkrası (c) bendindeki; "(2) Haftalık ders programı düzenlenirken: c) Uygulamalı meslek dersleri, imkanlar ölçüsünde ders bütünlüğü bozulmadan ders saatleri birbirini izleyecek şekilde planlanır." hükümlerine göre; Talim Terbiye Kurulunca yayınlanan kararda yer alan ilgili okul ve alanın Çerçeve Öğretim Programındaki haftalık ders çizelgesinde belirtilen dersin süresi kadar aynı gün içinde ders bütünlüğü bozulmadan işlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir dersin, ders saatlerini haftanın farklı günlerine yaymak için zümre kararı alınabilir mi?

Buna rağmen "Kalıp Hazırlama Teknikleri" dersinin 5 saatini haftanın iki gününe 2+3 olacak şekilde yayarak işlenmesi hususuna dair zümre kararı aldık denilebilir mi?

Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı 9. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır." hükümlerine göre sadece derslerin 2 saat blok yapılıp yapılamayacağına karar verilebilmektedir.

Kısacası mevzuat hükümlerine göre; Zümre veya Öğretmenler Kurulu toplantılarında; oy çokluğu ile kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan ve bu mevzuatlara aykırı olacak şekilde ve bir başkasının haklarını ortadan kaldıracak şekilde karar alınamaz.

Dolayısıyla "Kalıp Hazırlama Teknikleri" dersinin 5 saati haftanın bir gününde ders bütünlüğü bozulmadan blok olarak yapılacaksa 2+2+1 şeklinde aralarda teneffüs verilerek yapılabilir.

Ayrıca Yine aynı Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12.maddesi 2. fıkrası (a) bendindeki; "(2) Haftalık ders programı düzenlenirken: a ) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fiziki şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur. Bu bağlamda; engelli öğretmenlerin, hukuken bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan öğretmenlerin ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde hazırlanır." hükümlerine göre haftalık ders programı hazırlanır iken engelli ve süt izni kullanan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınmaktadır.

Ahmet KANDEMİR

