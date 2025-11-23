İsrail, ateşkesi 497 kez ihlal ederek 342 Filistinliyi öldürdü

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yalnızca dün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın başlangıcından bu yana toplam 342 kişinin yaşamını yitirdiği, 875 kişinin yaralandığı ve 35 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İhlallerin, sivillere, evlere ve çadır kamplarına yönelik 142 doğrudan ateş açma olayı, geçici "sarı hattı" 21 kez aşan sızma girişimleri, 228 kara-hava-topçu bombardımanı ve 100 bina ile sivil yapının patlayıcılarla yıkılmasını içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etme ısrarını yansıttığı ve Gazze'de güvenlik ve istikrarı tehdit eden "kanlı bir tablo" oluşturduğu ifade edildi.

İhlallerin uluslararası insani hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Gazze hükümeti, ihlallerin insani ve güvenlik boyutlarıyla ilgili tam sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu belirterek, bu saldırıların sürmesinin her türlü uluslararası çabayı boşa çıkaracağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkelere, anlaşmanın garantörlerine ve BM Güvenlik Konseyine İsrail'i ateşkese uymaya zorlamak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hükümet, ihlallerin sürmesinin istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası baskının, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayabilecek tek araç olduğunu ifade etti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen süren saldırılarında, Gazze'de 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazlası da yaralandı.